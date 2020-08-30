Son dakika haberleri! AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'dan başarı burslarını kazanan öğrencilere kutlama Son dakika habere göre Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversitenin başarı burslarını kazanan öğrencileri tebrik etti.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversitenin başarı burslarını kazanan öğrencileri tebrik etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Erdal'ın girişimleriyle AÜ, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında aday öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs olanağı sundu.

2020 YKS sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puan türlerinden elde edilen yerleştirme puanı sıralamasına göre AÜ Rezidansı'nda eğitim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya hizmetlerinden yararlanma ve maddi katkı gibi bursları almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi.

Rektör Erdal, 1 yıllık İngilizce hazırlık programıyla 4 yıllık lisans eğitimi süresini kapsayan Anadolu Üniversitesi başarı burslarını kazanan 7 öğrenciyi, bizzat telefonla arayıp tebrik etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin, özel yetenek sınavı başarı sırlamasına göre verilecek olan Anadolu Sanata Destek burslarını kazanan öğrencilerinin ise kayıtların sona ermesinden sonra belli olacağı bildirildi.

Kaynak: AA