Son dakika haberleri... ATV'nin devrilme anı güvenlik kamerasında
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Son dakika haberleri... ATV'nin devrilme anı güvenlik kamerasında

Son dakika gelişmesine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 75 yaşındaki sürücünün kullandığı ATV tipi arazi aracının devrilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri... ATV'nin devrilme anı güvenlik kamerasında
16.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:29

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 75 yaşındaki sürücünün kullandığı ATV tipi arazi aracının devrilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Caddesi'inde, trafik sicili bulunmayan engelli Selahattin Y'nin kullandığı ATV, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Üst koruması bulunan ATV'nin altında kalan Selahattin Y, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, çevredekilerin ATV'yi kaldırmasının ardından yoluna devam etti.

ATV'nin devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, ATV'nin devrilme anı ve çevredekilerin engelli sürücüye yardım etmesi görülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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