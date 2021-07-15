Mobilya atölyesinin 2. katından düşen işçi yaralandı
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Mobilya atölyesinin 2. katından düşen işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mobilya atölyesinin 2. katından düşen işçi yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana gelen olayda 2. kattan düşen işçi yaralandı.

Mobilya atölyesinin 2. katından düşen işçi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana gelen olayda 2. kattan düşen işçi yaralandı.

Olay Cevat Parmak sokakta faaliyet gösteren atölyede meydana geldi.

Atölyede çalışan işçi İlhami D.(39), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan işçinin imdadına iş arkadaşları yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mobilya atölyesinin 2. katından düşen işçi yaralandı
Mobilya atölyesinin 2. katından düşen işçi yaralandı
Mobilya atölyesinin 2. katından düşen işçi yaralandı
Mobilya atölyesinin 2. katından düşen işçi yaralandı
Mobilya atölyesinin 2. katından düşen işçi yaralandı
Mobilya atölyesinin 2. katından düşen işçi yaralandı
Mobilya atölyesinin 2. katından düşen işçi yaralandı
Mobilya atölyesinin 2. katından düşen işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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