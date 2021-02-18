ATO Başkanı Baran: "Başkent yeme içme sektörü siftaha hazır"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Covid-19 tedbirleriyle ilgili vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçileceğinin açıklanmasının tüm sektörlerin ümitle beklediği bir gelişme olduğunu belirterek, "Başkentimizin yeme içme sektörü HES kodu, yüzde 50 kapasite ve...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Covid-19 tedbirleriyle ilgili vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçileceğinin açıklanmasının tüm sektörlerin ümitle beklediği bir gelişme olduğunu belirterek, "Başkentimizin yeme içme sektörü HES kodu, yüzde 50 kapasite ve hijyen tedbirleriyle faaliyet göstermeye hazır" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, 1 Mart tarihi itibarıyla korona virüsle mücadelede 'yerinde karar' dönemine geçilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ankara'da restoran, lokanta, kafe türü işletmelerin korona virüse karşı sıkı tedbirler alarak faaliyete geçmeye hazır olduğunu bildiren Baran, "Virüsle mücadele, hizmet sektörü altında yer alan işletmelerin bağışıklığını neredeyse yok etti. Lokanta, restoran, kafe türü işletmeleri olan üyelerimiz yaklaşık bir yıldır hem ekonomik hem de psikolojik olarak geriledi. Vaka oranına göre faaliyete başlama kararı adı gibi yerinde bir karar" ifadelerini kullandı.

Baran, yerinde alınacak kararlara esas olan vaka sayılarının nüfusa oranı değerlendirildiğinde haritada Ankara'nın 100 binde 35,49 oranla diğer illere göre düşük seviyelerde kaldığını belirterek, "Verilere göre Ankara'da yeme-içme sektörümüzün faaliyete geçmesini bekliyoruz. Üyelerimiz artık dayanmalarının son sınırındalar. HES kodu, yüzde 50 kapasite ve azami hijyen tedbiri ile müşterilerini ağırlamak, ekonomik faaliyetlerine başlamak istiyorlar" dedi.

Baran, ATO olarak bu süreçte üyelerine ihtiyaç duydukları her türlü desteği de vereceklerini söyledi.

"İşletme yoğunluğu da dikkate alınsın"

Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre PCR testi oranlarının "yerinde karar"da dikkate alınmasının önemli bir kriter olduğunu kaydeden Baran, bunun yanı sıra illerdeki işletme ve nüfus kriterinin de dikkate alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Nüfus başına düşen işletme sayısı da dikkate alınarak karar verilmesi, hem virüsle mücadele hem de illerin ekonomilerinin devamlılığı açısından önemli bir kriter olur" ifadelerini kullandı.

Baran, Başkent'te yeme-içme sektörünün tüm koşulları yerine getirmiş bir şekilde faaliyetlerine başlayarak Türkiye'ye örnek teşkil edebileceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı