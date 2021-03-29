Son dakika haberleri | ATO Başkanı Baran: "Kısa çalışma ödeneği uzatılsın"
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Son dakika haberleri | ATO Başkanı Baran: "Kısa çalışma ödeneği uzatılsın"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | ATO Başkanı Baran: 'Kısa çalışma ödeneği uzatılsın'

Son dakika ekonomi haberi: Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun hizmet sektörü başta olmak üzere pandemi nedeniyle iş hacmi gerileyen ve ciro kaybı yaşayan sektörlerinin, 31 Mart tarihinde sona erecek olan kısa çalışma ödeneği desteğinin devamını talep ettikleri çağrısında bulundu.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun hizmet sektörü başta olmak üzere pandemi nedeniyle iş hacmi gerileyen ve ciro kaybı yaşayan sektörlerinin, 31 Mart tarihinde sona erecek olan kısa çalışma ödeneği desteğinin devamını talep ettikleri çağrısında bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 31 Mart tarihinde sona erecek olan kısa çalışma ödeneği desteğinin devam etmesi üzerine bir çağrıda bulundu. Baran, hükümetin pandemi sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında açıkladığı desteklerin, hem reel sektör hem de çalışanlar açısından faydalı olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanlığı kararıyla kapalı kalan ve açıldığı halde iş hacmi daralan işletmelerin, geçen bir yıldan birikmiş kira, vergi ve diğer ödemelerinin tacirlerin omuzunda yük olarak durduğunu kaydeden Baran, "Pandemi ve buna bağlı olarak vatandaşların sosyal hayata katılma çekingenlikleri devam ederken işletmelerin mali dengesini sağlaması zaman alacaktır" ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde yaklaşık 33 milyar TL tutarında kısa çalışma ödeneği desteği verildiğini hatırlatan Baran, "Salgından etkilenen sektörler belli. Bu sektörlere, kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere teşvik ve istihdam artırıcı desteklerin salgın süreci tamamıyla son buluncaya kadar devam etmesi hem çalışanlara hem işverene sonuç olarak ülkemize fayda sağlayacaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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