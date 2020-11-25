Son dakika haberi | ATO Başkanı Baran "küçük işletmelere" destek istedi
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Son dakika haberi | ATO Başkanı Baran "küçük işletmelere" destek istedi

25.11.2020 13:42 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:04
Son dakika haberi | ATO Başkanı Baran

Son dakika gelişmesine göre Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa destek sağlanması konusunda Ticaret Bakanlığınca yürütülen çalışmalarda, şahıs şirketleri ve küçük işletmelerin unutulmamasını istedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa destek sağlanması konusunda Ticaret Bakanlığınca yürütülen çalışmalarda, şahıs şirketleri ve küçük işletmelerin unutulmamasını istedi.

Baran, yazılı açıklamasında hükümetin esnafla ilgili destek çalışmalarını değerlendirdi.

Salgın sürecinde kabinenin milletin sesine ve taleplerine kulak veren bir yaklaşım sergilediğini hatırlatan Baran, "Pandemi önlemleri kapsamında geçici kapatmalar başladığında gerek Oda olarak gerekse üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla dile getirdiğimiz tüm taleplerimiz hükümetimize iletildi ve birçoğuna çözüm üretildi. Şimdi salgına karşı daha çetin bir mücadele vermemiz lazım. Bu mücadelede, istihdama, üretime ve ticarete önemli katkı sağlayan işletmelerimizin desteğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

İşletmelerin kayıtlı oldukları kuruluşlara göre değil, büyüklük, ciro ve istihdama göre değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"ATO'ya kayıtlı işletmelerin yüzde 20'si şahıs şirketi. Bugünün en çok sıkıntı çeken restoran, lokanta, kafe işletmecileri, pastacı, çikolata ve tatlıcılar dikkate alındığında Odamıza kayıtlı üye sayısı 7 bini aşarken, Esnaf Odaları'nın üye sayısı 5 bin civarında. Aynı işi yapan ancak kayıtlı kuruluşu farklı olan işletmeler aynı değerlendirilmeli ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın çalışmalarını yürüttüğü desteklerden aynı ölçülerde faydalandırılmalıdır. Ticaret Odalarımıza kayıtlı şahıs şirketleri ve küçük işletmeler de destek ihtiyacında. Esnafımıza destek sağlanırken bizim üyelerimiz de unutulmasın. Hükümetimizin ihtiyacı olan tüm sektörlere katkı sağlayacağına inancımız tamdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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