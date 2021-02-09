Son dakika haberleri: Atmacadan kaçarken baraj gölüne düşen güvercini, soğuğa rağmen muhtar kurtardı
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Son dakika haberleri: Atmacadan kaçarken baraj gölüne düşen güvercini, soğuğa rağmen muhtar kurtardı

09.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:44
Son dakika haberleri: Atmacadan kaçarken baraj gölüne düşen güvercini, soğuğa rağmen muhtar kurtardı

Son dakika haberler: Atmacadan kaçarken baraj gölüne düşen güvercini, soğuğa rağmen muhtar kurtardı?ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, atmaca saldırısından kaçarken baraj gölüne düşen tahtalı güvercin, soğuğa rağmen suya giren Alayağmur köyü muhtarı Düzgün Ali Şahin tarafından kurtarıldı.

Atmacadan kaçarken baraj gölüne düşen güvercini, soğuğa rağmen muhtar kurtardı

?ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, atmaca saldırısından kaçarken baraj gölüne düşen tahtalı güvercin, soğuğa rağmen suya giren Alayağmur köyü muhtarı Düzgün Ali Şahin tarafından kurtarıldı.

Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur köyünde, atmacanın saldırısından kaçan tahtalı güvercin, Tatar Barajı Gölü'ne düştü. Bu sırada göl kenarında olan ve güvercinin sudan çıkamadığını gören Alayağmur köyü muhtarı Düzgün Ali Şahin, soğuk havaya rağmen göle girdi. Şahin, bir süre yüzdükten sonra ulaştığı güvercini kıyıya getirdi. Kanadından yaralanan güvercin, kurutulduktan veterinere götürülerek, tedaviye alındı. Güvercinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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