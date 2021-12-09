ATM dolandırıcıları kamerada

İSTANBUL'DA bir bankaya ait Atm'lerin para yatırma kısmına levye, maşa, cımbız gibi aletler kullanarak ATM de sıkışmış olan paraları alan 5 şüpheli gözaltına alındı. ATM'lerde ki dolandırıcılık anları kameraya yansıdı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bankaya ait ATM'lerin para yatırma kısmına levye, maşa, cımbız gibi aletleri kullanıp, ATM'ye yerleştirilen bir aparat ile paranın sıkışmasını sağlayarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen N.Y., G.Y., M.T., V.K. ve K.O. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca G.Y. isimli kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, N.Y., M.T., V.K. ve K.O. kişiler, tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin ATM'de paranın sıkışması için, levye, maşa, cımbız gibi aletleri kullanarak paranın sıkışmasını sağladıkları an ATM'nin güvenlik kamerasından görüntülendi.