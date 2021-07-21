Atlı polislerden Florya Sahili'nde denetim yaptı

Atlı polislerden Florya Sahili'nde denetim yaptı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler Kurban Bayramı'nın 2'inci günün de Florya sahilinde denetim yaptı.

Atlı polislerden Florya Sahili'nde denetim yaptı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler Kurban Bayramı'nın 2'inci günün de Florya sahilinde denetim yaptı. Atlı ekipler sahilde bulunan vatandaşlara maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Bakırköy Florya sahilinde denetim gerçekleştirdi. Atlı polisler sahilde bulunan vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Atlı polis ekibi sahil boyunca devriye gezdi. Bir kadın ve bir erkekten oluşan devriye ekibi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Bazı vatandaşların çocukları atları severken kimisi de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz