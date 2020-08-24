Son dakika haberleri | Atlı polisler Aliağa'da göreve başladı Son dakika gündem haberi... İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Aliağa'da devriye görevine başladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Aliağa'da devriye görevine başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak sahil şeridi ve Ağapark Plajı boyunca ilk devriye görevine yerine getiren atlı polisler, Aliağalılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, atlı polislerin İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Kaymakam Ömer Karaman ve Belediye Başkanı Serkan Acar'ın destekleriyle Aliağa halkıyla buluştuğunu kaydetti.

Köpeklerin ve atların şehirlerin güvenliğini sağlamada polise yardımcı olduğunu kaydeden Balıkçıoğlu, "Bizim her alanda dostumuz olan atları, köpekleri devriye hizmetlerinde kullandığımızı halkımıza göstermek istedik. Emniyetin bugüne kadar görülmemiş farklı bir yüzü olan atlı birlikleri Aliağa'mızda sıklıkla göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Atlı polislerin 12 kilometrelik sahil bandında ve Ağapark Plajı'nda devriye atacağı belirtildi.

Kaynak: AA