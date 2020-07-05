Son dakika haberleri: Atlı jandarma ekipleri İzmir sahillerinde denetleme yaptı Bir son dakika haberine göre İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı jandarma timi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Çeşme ilçesinde sosyal mesafenin korunması ve maske takılması konusunda uygulama gerçekleştirdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı jandarma timi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Çeşme ilçesinde sosyal mesafenin korunması ve maske takılması konusunda uygulama gerçekleştirdi. Jandarmanın sorumluluğundaki Pırlanta Plajı'nda devreyi görevi gerçekleştiren atlı jandarmalar, asayişi sağlıyor. Yabancı dil de bilen atlı jandarmalar hem turistlere hem de vatandaşlara özellikle sosyal mesafenin korunması ve maske takılması konusunda uyarıda bulunuyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle Çeşme ilçesine gelen atların geçici at merkezinde kaldığı bildirildi. Kaynak: AA