Son dakika haberleri: Atletizmde çevrim içi seminere 92 antrenör katıldı
Son dakika haberine göre Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) antrenörlere yönelik çevrim içi düzenlediği seminere 92 kişinin katıldığı bildirildi.
08.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:27
Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) antrenörlere yönelik çevrim içi düzenlediği seminere 92 kişinin katıldığı bildirildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan antrenörlere yönelik 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri'nin ilki başarıyla tamamlandı.
İnternet üzerinden gerçekleştirilen seminere ilişkin, "İki gün süren etkinlikte on-line sunumlara 92 antrenör bulundukları bölgelerden katılım gösterdi. Çok verimli geçen çalışmadan memnun kalan Türkiye Atletizm Federasyonu Eğitim Kurulu, seminerin ikincisinin 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde 'Zoom' uygulaması üzerinden düzenleneceğini duyurdu." denildi.
Kaynak: AA