Son dakika haber: Atının kuyruğunu her gün farklı bağlıyor
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Son dakika haber: Atının kuyruğunu her gün farklı bağlıyor

04.03.2021 08:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 08:42
Son dakika haber: Atının kuyruğunu her gün farklı bağlıyor

Son dakika gündem haberi... TARİHTE savaş meydanlarının vazgeçilmezi olan atların kuyruklarının ayaklarına dolanmaması için yapılan bağlama işlemi günümüzde de devam ediyor.

TARİHTE savaş meydanlarının vazgeçilmezi olan atların kuyruklarının ayaklarına dolanmaması için yapılan bağlama işlemi günümüzde de devam ediyor. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale Köyü Muhtarı Gültekin Ocakverdi, gözü gibi baktığı 'Moğoltay' ismini verdiği atının kuyruğunu her gün farklı şekillerde bağlıyor.

Bölgede rahvan at biniciliğinin en yaygın olduğu Arpaçay ilçesinde at sevdası önemli yer alıyor. İlçede gençler tarafından köyde binek hayvanı olarak kullanılan rahvan atlar büyük ilgi görüyor. Arpaçay'da rahvan at satın alanlar ise bu bölgede yetiştirilen atların güzelliğini dilden dile anlatıyor. İlçeye bağlı Karakale köyünde muhtar Gültekin Ocakverdi 4 yıldır rahvan at bakıcılığı yapıyor. Yaz mevsimlerinde yaklaşık 1,5 ay tarla işlerini takip için baktığı atını diğer zamanlarda ahırında yemle besliyor. Fırsat buldukça da ata binerek köyde gezen Ocakverdi hem ata antrenman yaptırıyor hem de zinde kalabilmek için spor yapmış oluyor.

'Moğoltay' ismini verdiği atına gözü gibi bakan muhtar Ocakverdi her binişinde atın kuyruğunu farklı şekillerde bağlıyor, bakımını yapıyor ve köy meydanında atıyla birlikte geziye çıkıyor. Atın kuyruğunun bağlanmasının önemine değinen Muhtar Gültekin Ocakverdi, "Bunun sebepleri arasında atın kuyruktan soğuk almaması, kuyruğun çamura bulanmaması ve atın daha şık görünmesidir. Ben de birçok örgü modeli biliyorum. Bu nedele atın kuyruğunu sık sık örerim. Birçok kişiye de bunu öğretmişimdir" diye konuştu.

Son dakika haber: Atının kuyruğunu her gün farklı bağlıyor
Son dakika haber: Atının kuyruğunu her gün farklı bağlıyor
Son dakika haber: Atının kuyruğunu her gün farklı bağlıyor
Son dakika haber: Atının kuyruğunu her gün farklı bağlıyor
Son dakika haber: Atının kuyruğunu her gün farklı bağlıyor
Son dakika haber: Atının kuyruğunu her gün farklı bağlıyor
Son dakika haber: Atının kuyruğunu her gün farklı bağlıyor
Son dakika haber: Atının kuyruğunu her gün farklı bağlıyor
Son dakika haber: Atının kuyruğunu her gün farklı bağlıyor
Son dakika haber: Atının kuyruğunu her gün farklı bağlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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