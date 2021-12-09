Son dakika haberleri! Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında patlama: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri! Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında patlama: 1 yaralı

Son dakika haberleri! Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında patlama: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde atık yağ geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde atık yağ Geri Dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Osmaniye karayolu üzerinde bulunan bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında iddiaya göre kazan basınçtan dolayı patladı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siyah dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına Kadirli Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yaralanan işçi ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma patlama ile ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

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