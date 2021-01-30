Son dakika haberleri... Ateş yakılıp duvarları siyaha bürünmüştü; Tarihi kilisede temizlik çalışmaları
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Son dakika haberleri... Ateş yakılıp duvarları siyaha bürünmüştü; Tarihi kilisede temizlik çalışmaları

30.01.2021 17:40 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:48
Son dakika haberleri... Ateş yakılıp duvarları siyaha bürünmüştü; Tarihi kilisede temizlik çalışmaları

Son dakika haberler: Kubilay ÖZEV / -İSTANBUL'un en eski kiliselerinden Ayios Polieuktos Kilisesi'nin kalıntılarında ateş yakılmış, duvarları siyaha bürünmüştü.

Kubilay ÖZEV/ -İSTANBUL'un en eski kiliselerinden Ayios Polieuktos Kilisesi'nin kalıntılarında ateş yakılmış, duvarları siyaha bürünmüştü. Kilisedeki tahribatı ve son durumunu, DHA ekibi gözler önüne getirmişti. Haberden sonra Fatih Belediyesi tarihi yapıda temizlik çalışmaları başlattı.

Ayasofya'dan önce kentin en büyük kiliselerinden olduğu belirtilen İstanbul'un en eski kiliselerinden biri olarak kabul edilen, Ayios Polieuktos Kilisesi kaderine terk edildi. 524-527 yılları arasında Romalı komutan Polieuktos'un adına yaptırılan, kilisenin kalıntılarının bulunduğu alan evsizlerin mekanı haline gelmiş durumda. Kilisenin son durumunu DHA ekibi geçtiğimiz günlerde gündeme getirmiş, gelişigüzel etrafa atılan çöpleri, kalıntıların üzerini kaplayan otları, kırılan ve etrafa saçılan tarihi yapıdan kalan sütun ve mermer parçalarını görüntülemişti. Haberin ardından Fatih Belediyesi, tarihi yapıda temizlik çalışmaları başlattı. 10 kişilik bir ekip bu sabah kiliseye gelerek hem içindeki hem dışındaki yiyecek ve içecek kutularını, ateş küllerini, eski eşyalar ve yatakları temizledi. Kilisenin çevresinde kalıntıların üzerini kaplayan otlar da ekipler tarafından temizlendi.

 


Son dakika haberleri... Ateş yakılıp duvarları siyaha bürünmüştü; Tarihi kilisede temizlik çalışmaları
Son dakika haberleri... Ateş yakılıp duvarları siyaha bürünmüştü; Tarihi kilisede temizlik çalışmaları
Son dakika haberleri... Ateş yakılıp duvarları siyaha bürünmüştü; Tarihi kilisede temizlik çalışmaları
Son dakika haberleri... Ateş yakılıp duvarları siyaha bürünmüştü; Tarihi kilisede temizlik çalışmaları
Son dakika haberleri... Ateş yakılıp duvarları siyaha bürünmüştü; Tarihi kilisede temizlik çalışmaları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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