Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi, zeytin ağaçlarını korudu
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Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi, zeytin ağaçlarını korudu

Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi, zeytin ağaçlarını korudu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile zeytinlik alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile zeytinlik alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Kardeşköy Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan otluk arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alandan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangının rüzgar ile birlikte yan tarafta bulunan zeytinlik alana sıçraması engellendi. Bölge sakinleri hızlı müdahaleleri için bölge sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Uğur Eser/İHA)

Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi, zeytin ağaçlarını korudu
Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi, zeytin ağaçlarını korudu
Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi, zeytin ağaçlarını korudu
Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi, zeytin ağaçlarını korudu
Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi, zeytin ağaçlarını korudu
Ateş savaşçılarının hızlı müdahalesi, zeytin ağaçlarını korudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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