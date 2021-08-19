Son dakika haberleri! "Ateş savaşçıları" Kastamonu'da sel felaketinin yaralarını sarmak için de mücadele ediyor
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Son dakika haberleri! "Ateş savaşçıları" Kastamonu'da sel felaketinin yaralarını sarmak için de mücadele ediyor

Son dakika haberleri! 'Ateş savaşçıları' Kastamonu'da sel felaketinin yaralarını sarmak için de mücadele ediyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... "Ateş savaşçıları" olarak adlandırılan orman işçileri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için mücadele ediyor.

"Ateş savaşçıları" olarak adlandırılan orman işçileri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için mücadele ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren 60 arazöz ve su tankeriyle 200 işçinin yanı sıra 6 dozer, 16 ekskavatör, 2 kepçe, 1 JSB, 9 mini ekskavatör, 6 treyler, 8 greyder, 7 su sıkma aracı,1 kamyon, 142 pikap olmak üzere 258 araçla da 403 personel çalışmalara destek veriyor.

Yaşanan yangınların söndürülmesinde ön safta mücadele eden ekipler, sel felaketinde de kamu kurumları ve esnafın dükkanlarının temizlenmesinin yanı sıra sokakların yıkanmasında da görev alıyor.

Orman işçilerinden Ali Sarıbaş, AA muhabirine, Araç ilçesinde görev yaptığını söyledi.

Felaketi duyunca bölgeye geldiğini belirten Sarıbaş, "Normal zamanlarda yangınları söndürmek için ter döküyoruz. Burada büyük bir sel felaketi yaşandı. Bölgede arkadaşlara yardım ediyoruz. Balçıkları temizledik, belediyeyi temizledik." dedi.

Özkan Şanlı da Bozkurt'ta zor durumda olan vatandaşlara yardım için geldiklerini dile getirerek, "Dükkanlardaki çamurları çıkardık, şimdi de temizlik yapıyoruz. Normalde biz yangın işçisiyiz. Burada sel felaketi oldu. Selzedelerin yaralarını sarmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Orhan Arkutçu da apartmanlara kadar her yerin balçıkla dolu olduğunu anlatarak, balçıkları temizleyip eşyaları boşalttıklarını, halkın yaralarını sarmak için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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