Son dakika haberleri | "Ateş Kuşları" Adana'daki yangına böyle müdahale etti
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Son dakika haberleri | "Ateş Kuşları" Adana'daki yangına böyle müdahale etti

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınına "Ateş Kuşları" isimli yangın uçakları ile müdahale ediliyor.

Son dakika haberleri |
09.09.2020 17:24 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:28

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınına "Ateş Kuşları" isimli yangın uçakları ile müdahale ediliyor.

Bugün saat 11.30'da ilçeye bağlı Eskikonacık Mahallesi'nde çıkan yangını kontrol etmek için ekipler, karadan ve havadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına havadan helikopterlerlerin yanı sıra "Ateş Kuşları" isimli yangın uçakları da katılıyor. Yangına müdahale eden Ateş Kuşları İHA tarafından görüntülendi.

Görüntüleri paylaşan Orman Genel Müdürlüğü "Yeşil Vatan'ın birçok noktasında yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları dualarımız sizlerle" notunu düştü. - ADANA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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