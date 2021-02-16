Son dakika haberleri... Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

16.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:40
Son dakika haberleri... Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda, 9 aylık bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı'nın şehadetinin 100. yılında gerçekleştirilmesi planlanan yürüyüş, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda, 9 aylık bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı'nın şehadetinin 100. yılında gerçekleştirilmesi planlanan yürüyüş, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, her yıl düzenlen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün bu yıl 18-21 Şubat tarihlerinde, "Şerife Bacı'nın şehit oluşunun 100. yılında 100 Şerife Bacı yürüyor" adı altında yapılmasının planlandığı belirtildi.

Yürüyüşün 95 kilometrelik güzergah olan İnebolu-Kastamonu arasında yapılacağının kaydedildiği açıklamada, "Yürüyüş, bölgemizde yaşanan ağır kış koşulları nedeniyle ertelenmiş olup, bu anlamlı etkinliğe katılacak olan tüm saygıdeğer vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Etkinlik tarihi ayrıca bildirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Osman Kavala Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Meryem Uzerli Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cüneyt Çakır Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 19:44:50. #1.16#
title