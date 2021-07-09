Son dakika haber! Atatürk Havalimanı kargo bölümünde operasyon: Kullanılmış hard diskleri sıfır diye satacak şebeke çökertildi
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Son dakika haber! Atatürk Havalimanı kargo bölümünde operasyon: Kullanılmış hard diskleri sıfır diye satacak şebeke çökertildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Atatürk Havalimanı kargo bölümünde operasyon: Kullanılmış hard diskleri sıfır diye satacak şebeke çökertildi Operasyonda piyasa değeri 8 milyon 300 bin değerindeki 4 bin 260 adet hard disk ele geçirildi Atatürk Havalimanı kargo bölümünde düzenlenen operasyonla kullanılmış, arızalı...

Atatürk Havalimanı kargo bölümünde operasyon: Kullanılmış hard diskleri sıfır diye satacak şebeke çökertildi

Operasyonda piyasa değeri 8 milyon 300 bin değerindeki 4 bin 260 adet hard disk ele geçirildi

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı kargo bölümünde düzenlenen operasyonla kullanılmış, arızalı bilgisayar parçalarını yeni ürün görünümünde Türkiye'ye sokmak isteyen şebeke çökertildi. Operasyonda piyasa değeri 8 milyon 300 bin değerindeki 4 bin 260 adet hard disk ele geçirildi.

Gümrükler Genel Müdürlüğüne bağlı Gümrük Muhafaza Ekipleri bir şebekenin yurt dışından arızalı ve kullanılmış hard diskleri Türkiye'ye getirerek bunları sıfır ürün gibi satacakları bilgisine ulaştı. Ekipler daha sonra yaptıkları detaylı incelemede söz konusu firma ve ürünlerin geleceği gümrük kapısını tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Atatürk Havalimanı kargo bölümünde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 8 milyon 300 bin değerindeki 4 bin 260 adet hard disk ele geçirildi. Yapılan operasyonda ele geçirilen hard disklerden alınan numuneler incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi. Yapılan incelemelerde ürünlerin ürünlerin kullanılmış, defolu ve zamanla dayanıklılığını yitirmiş ürünler olduğu belirlendi. Bunun üzerine ele geçirilen 4 bin 260 adet hard diske el konuldu.

Son dakika haber! Atatürk Havalimanı kargo bölümünde operasyon: Kullanılmış hard diskleri sıfır diye satacak şebeke çökertildi
Son dakika haber! Atatürk Havalimanı kargo bölümünde operasyon: Kullanılmış hard diskleri sıfır diye satacak şebeke çökertildi
Son dakika haber! Atatürk Havalimanı kargo bölümünde operasyon: Kullanılmış hard diskleri sıfır diye satacak şebeke çökertildi
Son dakika haber! Atatürk Havalimanı kargo bölümünde operasyon: Kullanılmış hard diskleri sıfır diye satacak şebeke çökertildi
Son dakika haber! Atatürk Havalimanı kargo bölümünde operasyon: Kullanılmış hard diskleri sıfır diye satacak şebeke çökertildi
Son dakika haber! Atatürk Havalimanı kargo bölümünde operasyon: Kullanılmış hard diskleri sıfır diye satacak şebeke çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar

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