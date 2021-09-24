ATAŞEHİR TEM'DE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ATAŞEHİR Tem Otoyolu'nda emniyet şeridinden giden motosiklet sürücüsü çalışma için emniyet şeridine yanaşan Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kamyona çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Kaza saat 10.45 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Çamlıca Gişeleri geçtikten sonra meydana geldi. İddialara göre 59 ADU 800 plakalı motosiklet sürücüsü Vahit Dalkaya (39) emniyet şeridinde ilerlediği sırada, yol kenarında çalışma için emniyet şeridine yaklaşan Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kamyona çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik drone ile havadan görüntülendi.