Son dakika haberleri! ATAŞEHİR'DEKİ GASP DEHŞETİNİN ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON KAMERADA
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Son dakika haberleri! ATAŞEHİR'DEKİ GASP DEHŞETİNİN ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON KAMERADA

Son dakika haberleri! ATAŞEHİR'DEKİ GASP DEHŞETİNİN ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Ali AKSOYER / ATAŞEHİR'de Sibel Koçan'ı başından vurup, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçan gaspçıları yakalamak için başlatılan soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/ ATAŞEHİR'de Sibel Koçan'ı başından vurup, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçan gaspçıları yakalamak için başlatılan soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyon kameralara yansıdı.

Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Öldürülen kadının eski kocası Süleyman Aydın da 20'nci kattan atlayarak intihar etmişti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 7 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilerin gözaltına alındıkları operasyon polis kameralarına da yansıdı.

Görüntü dökümü: -Operasyon anları(Polis kamerası)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri! ATAŞEHİR'DEKİ GASP DEHŞETİNİN ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON KAMERADA - Haberler
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