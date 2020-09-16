Son dakika haberleri | Ataşehir'de trafik kazası: 1 yaralı Gelen son dakika haberine göre Ataşehir'de karşı şeride geçerek pikaba çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ataşehir'de karşı şeride geçerek pikaba çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 OF 3481 plakalı otomobil, park halindeki bir araca çarpıp kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve 34 ZVG 03 plakalı pikapla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede bir süre duran trafik akışı, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA