Son dakika haberleri... Ataşehir'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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Son dakika gündem haberine göre Ataşehir'de tek katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Ataşehir'de tek katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi 3034 Sokak'ta tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan