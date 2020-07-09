Son dakika haberleri... ATAŞEHİR'DE SOSYAL MESAFESİZ SOKAK DÜĞÜNÜNE POLİS BASKINI
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Son dakika haberleri... ATAŞEHİR'DE SOSYAL MESAFESİZ SOKAK DÜĞÜNÜNE POLİS BASKINI

Bir son dakika haberine göre Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAAtaşehir'de sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak sokak düğünü yapan roman vatandaşları polis ekipleri tarafından dağıtıldı.

09.07.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:53

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Ataşehir'de sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak sokak düğünü yapan roman vatandaşları polis ekipleri tarafından dağıtıldı. Düğün sahibine ve maskesi olmayan 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde meydana geldi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe sayarak sokak düğünü yapıldığı ihbarını alması üzerine olay yerine geldi. Davul zurna eşliğinde düğün yapan roman vatandaşlar, polis ekipleri tarafından evlerine gönderildi. Düğün sahibine Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Ayrıca maskesi olmayan 10 kişiye de cezai işlem yapıldı. Ceza kesilmesine tepki gösteren vatandaşlar ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Sosyal mesafe kuralına uymadan sokak düğünü yapan vatandaşlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Son dakika haberleri... ATAŞEHİR'DE SOSYAL MESAFESİZ SOKAK DÜĞÜNÜNE POLİS BASKINI

Kaynak: DHA

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