Son dakika haberleri | Ataşehir'de seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Ataşehir'de seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Ataşehir'de seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir-Karaman Çiftlik Yolu'nda, Sarıgazi Kadıköy seferini yapan 34 EH 5517 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz