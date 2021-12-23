ATAŞEHİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU KAMERADA - Haberler
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ATAŞEHİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de sahte ve kaçak alkol üretimi ile satışına yönelik yapılan denetimlerde bir depoda 1.5 litre olarak şişelenmiş sahte bandrollü içki ele geçirildi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de sahte ve kaçak alkol üretimi ile satışına yönelik yapılan denetimlerde bir depoda 1.5 litre olarak şişelenmiş sahte bandrollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin son zamanlarda artan alkol zehirlenmelerinin önüne geçebilmek için yaptığı çalışmalarda bir kişinin ilçedeki tekel bayilere sahte bandrollü içkileri dağıttığı tespit edildi. 20 Aralık tarihinde şüpheli kişiye ait Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenlendi. Operasyonda, bin 730 adet farklı üç marka içkinin 1.5 litre olarak şişelenmiş (2595 litre) sahtesi ele geçirildi. Şişelerdeki sahte bandroller de dikkat çekti. Şüpheli Hayati Y. gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

ATAŞEHİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU KAMERADA

ATAŞEHİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU KAMERADA

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