Ataşehir'de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler
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Ataşehir'de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler

10.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:44
Ataşehir'de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler

İstanbul DHA Ataşehir'de sahibinin sokakta tasma ile gezdirdiği iki pitbull cinsi köpek "Yumak" adlı yavruları olan kediye saldırdı.

İstanbul DHA Ataşehir'de sahibinin sokakta tasma ile gezdirdiği iki pitbull cinsi köpek "Yumak" adlı yavruları olan kediye saldırdı. Köpeklerin sahibi saldırıyı engellemeye çalışsa da  kedi parçalanarak can verdi. Yaşanan pitbull vahşeti ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

 


Ataşehir'de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler
Ataşehir'de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler
Ataşehir'de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler
Ataşehir'de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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