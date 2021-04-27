Son dakika haberleri: Ataşehir'de oto tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haberleri: Ataşehir'de oto tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberleri: Ataşehir'de oto tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Ataşehir'de oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürülürken bir kişi dumandan etkilendi.

Ataşehir'de oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürülürken bir kişi dumandan etkilendi.

İçerenköy Mahallesi Bostancı Oto Sanayi Sitesi Leylak Sokak'ta bulunan bir oto tamirhanesinde yangın çıkması üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Tamirhanede bulunan ve dumandan etkilenen kişiye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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