Son dakika! Ataşehir'de marangozhanede çıkan yangın panik yarattı
Son dakika gündem haberi... ATAŞEHİR'de 4 katlı binanın girişinde bulunan marangozhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ATAŞEHİR'de 4 katlı binanın girişinde bulunan marangozhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaralı ve can kaybı bulanmazken işyerinde hasar meydana geldi.
- İstanbul
Yangın, saat 20.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Çeşme Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın girişinde bulunan marangozhanede çıktı. Kapalı olan işyerinden yükselen dumanları görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yaralı ve can kaybı bulunmazken işyerinde hasar meydana geldi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek