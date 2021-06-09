Son dakika! Ataşehir'de marangozhanede çıkan yangın panik yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Ataşehir'de marangozhanede çıkan yangın panik yarattı

Son dakika! Ataşehir'de marangozhanede çıkan yangın panik yarattı
Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ATAŞEHİR'de 4 katlı binanın girişinde bulunan marangozhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ATAŞEHİR'de 4 katlı binanın girişinde bulunan marangozhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaralı ve can kaybı bulanmazken işyerinde hasar meydana geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Çeşme Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın girişinde bulunan marangozhanede çıktı. Kapalı olan işyerinden yükselen dumanları görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yaralı ve can kaybı bulunmazken işyerinde hasar meydana geldi. 


- İstanbul
Son dakika! Ataşehir'de marangozhanede çıkan yangın panik yarattı
Son dakika! Ataşehir'de marangozhanede çıkan yangın panik yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek

İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır
İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır
Seyir halindeki lüks araç cayır cayır yandı! İçindekiler korkudan kendine gelemedi
Seyir halindeki lüks araç cayır cayır yandı! İçindekiler korkudan kendine gelemedi
BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRIYA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRIYA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Şık Sedat Peker Veysel Eroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Funda Eryiğit Rahşan Gülşan Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Ataşehir'de marangozhanede çıkan yangın panik yarattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 21:07:17. #1.15#

title