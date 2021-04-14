Son dakika haberleri... Ataşehir'de lüks araba ile kaza yaptılar, arabayı bırakıp taksi ile kaçtılar
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Son dakika haberleri... Ataşehir'de lüks araba ile kaza yaptılar, arabayı bırakıp taksi ile kaçtılar

İhlas Haber Ajansı / MUHARREM ÇAM - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Ataşehir'de lüks araba ile kaza yaptılar, arabayı bırakıp taksi ile kaçtılar Motosikletli kuryeye çarpıp taksi ile kaçtılar Ataşehir'de içerisinde yabancı uyruklu 3 kişinin bulunduğu lüks marka otomobil, motosikletli kuryeye çarptı.

Ataşehir'de lüks araba ile kaza yaptılar, arabayı bırakıp taksi ile kaçtılar

Motosikletli kuryeye çarpıp taksi ile kaçtılar

İSTANBUL - Ataşehir'de içerisinde yabancı uyruklu 3 kişinin bulunduğu lüks marka otomobil, motosikletli kuryeye çarptı. Otomobilde bulunan şahıslar kazanın ardından lüks otomobili olay yerinde bırakıp ticari taksiye binerek kaçtılar.

Olay, Pazar günü saat 02.00 sıralarında Ataşehir'de gerçekleşti. İddiaya göre yabancı uyruklu 3 kişinin bulunduğu 34 DVB 809 plakalı BMW marka araç ile kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen motosikletli kurye çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan motosiklet üzerindeki şahıs ölümden kıl payı kurtardı. Yabancı uyruklu şahıslar kazadan sonra, çarptıkları kişiyi ve lüks aracı olay yerinde bırakıp taksiye binerek oradan kaçtılar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulans ile motosiklet sürücüsünü hastaneye götürdü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, lüks araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Lüks araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri... Ataşehir'de lüks araba ile kaza yaptılar, arabayı bırakıp taksi ile kaçtılar
Son dakika haberleri... Ataşehir'de lüks araba ile kaza yaptılar, arabayı bırakıp taksi ile kaçtılar
Son dakika haberleri... Ataşehir'de lüks araba ile kaza yaptılar, arabayı bırakıp taksi ile kaçtılar
Son dakika haberleri... Ataşehir'de lüks araba ile kaza yaptılar, arabayı bırakıp taksi ile kaçtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHARREM ÇAM

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