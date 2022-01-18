Son dakika haber... Ataşehir'de korku dolu anlar kamerada...Yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Ataşehir'de korku dolu anlar kamerada...Yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Ataşehir'de korku dolu anlar kamerada.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de korku dolu anlar kamerada...Yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

İSTANBUL - Ataşehir'de 8 katlı apartmanın giriş katındaki bir dairede yangın çıktı. Yangının çıktığı evde mahsur kalan kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. Evin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesinde bulunan 8 katlı bir apartmanda saat 08.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre apartmanın giriş katında bulunan bir evde, elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale ederek kontrol altına alan itfaiye ekipleri aynı zamanda evde mahsur kalan Sema Karataş'ı da kurtardı. Yangının olduğu evde mahsur kalarak dumandan etkilenen Karataş, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yangına tanık olan ve durumu itfaiyeye bildiren Selahattin Kıymaz, "Otobüs durağında bekliyordum bir anda patlama oldu dairede. Koşarak geldim itfaiyeye haber verdik. Dairedeki arkadaşlara seslendik ama dumandan dolayı inemediklerini söylediler" dedi.

Öte yandan evin alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haber... Ataşehir'de korku dolu anlar kamerada...Yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Ataşehir'de korku dolu anlar kamerada...Yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Ataşehir'de korku dolu anlar kamerada...Yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Ataşehir'de korku dolu anlar kamerada...Yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Ataşehir'de korku dolu anlar kamerada...Yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Ataşehir'de korku dolu anlar kamerada...Yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Ataşehir'de korku dolu anlar kamerada...Yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Ataşehir'de korku dolu anlar kamerada...Yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Ataşehir'de korku dolu anlar kamerada...Yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Ataşehir'de korku dolu anlar kamerada...Yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Yangından korunmak için sığındığı balkondan aşağı düşen kadın, yaşam mücadelesi veriyor

Yangından korunmak için sığındığı balkondan aşağı düşen kadın, yaşam mücadelesi veriyor

 Yangın çıkan apartmanın asansöründe mahsur kalıp ölen genç, orman yangınlarını söndürmek için gönüllü olmuş

Yangın çıkan apartmanın asansöründe mahsur kalıp ölen genç, orman yangınlarını söndürmek için gönüllü olmuş

 Yanan otomobilde uzman çavuşun cesedi bulundu

Yanan otomobilde uzman çavuşun cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ataşehir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title