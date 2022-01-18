Son dakika haber... Ataşehir'de korku dolu anlar kamerada...Yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de korku dolu anlar kamerada...Yangında mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

İSTANBUL - Ataşehir'de 8 katlı apartmanın giriş katındaki bir dairede yangın çıktı. Yangının çıktığı evde mahsur kalan kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. Evin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesinde bulunan 8 katlı bir apartmanda saat 08.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre apartmanın giriş katında bulunan bir evde, elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale ederek kontrol altına alan itfaiye ekipleri aynı zamanda evde mahsur kalan Sema Karataş'ı da kurtardı. Yangının olduğu evde mahsur kalarak dumandan etkilenen Karataş, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yangına tanık olan ve durumu itfaiyeye bildiren Selahattin Kıymaz, "Otobüs durağında bekliyordum bir anda patlama oldu dairede. Koşarak geldim itfaiyeye haber verdik. Dairedeki arkadaşlara seslendik ama dumandan dolayı inemediklerini söylediler" dedi.

Öte yandan evin alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.