Son dakika haberi... Ataşehir'de çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Ataşehir'de çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Ataşehir'de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın yan eve de sıçradı.

Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum
Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum

Ataşehir'de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın yan eve de sıçradı. Sokağa dökülen mahalleli hortumlarla alevlere müdahale ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevler havadan görüntülendi.

Yangın, Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Sarı Çiçek Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evin çatı katında saat 18.30 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yan evin çatısına sıçrayınca alevler büyüdü. Yoğun duman ve alevleri fark eden ve polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlerin sardığı çatılara müdahale etti.

Öte yandan çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yaşanan o anlar havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Ataşehir'de çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Ataşehir'de çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Ataşehir'de çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Ataşehir'de çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Ataşehir'de çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haberi... Ataşehir'de çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Haydar Akar Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Bahar Candan Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz İsmail Kartal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Kuyucak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Ataşehir'de çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 19:37:32. #1.15#
title