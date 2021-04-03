ATAŞEHİR'DE ÇATI YANGINI
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ATAŞEHİR'DE ÇATI YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ATAŞEHİR'DE ÇATI YANGINI

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA Ataşehir'de 2 katlı binanın çatısı yandı.

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL DHA Ataşehir'de 2 katlı binanın çatısı yandı.

Yeni Çamlıca Mahallesi Kubilay Sokakta 2 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına önce çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Yangın sırasında vatandaşlar itfaiyeye yardımcı olmak için seferber oldu. İtfaiye yangına müdahale ederken polis ekipleri de vatandaşları hem salgın hem de güvenlik nedeniyle uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu. Görgü tanığı Hasan Özdemir, "Yangını duyup buraya geldiğimizde çatı alevlenmişti. İçerde öncelikle insan var mı diye sorduk. İçerde insanın olmadığını söylediler. O da bizi rahatlattı. İtfaiye de hemen geldi müdahale etti. Şu an yangının neden çıktığını bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

ATAŞEHİR'DE ÇATI YANGINI
ATAŞEHİR'DE ÇATI YANGINI
ATAŞEHİR'DE ÇATI YANGINI
ATAŞEHİR'DE ÇATI YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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