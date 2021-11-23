Son dakika haberleri! ATAŞEHİR'DE BİR FIRINDA PATLAMA: 1 YARALI (1)
Demirören Haber Ajansı / Ali Kerem Bengi - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Ataşehir'de bir fırında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada bir kişi hafif şekilde yaralandı.
ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - Ataşehir'de bir fırında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada bir kişi hafif şekilde yaralandı.Olay, saat 06.30 sıralarında Ataşehir, Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir fırında meydana geldi. Fırında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine, Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken fırında ve yanında bulunan iş yerlerinde hasar oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Görüntü dökümü: ---------
-Olay yerinden görüntüler- İstanbul
Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
Demirören Haber Ajansı / Ali Kerem Bengi - Son Dakika Haberleri
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