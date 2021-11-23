Son dakika haberleri! ATAŞEHİR'DE BİR FIRINDA PATLAMA: 1 YARALI (1)

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - Ataşehir'de bir fırında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

-Olay yerinden görüntüler

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ali Kerem Bengi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet