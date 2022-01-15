Son dakika haberleri... Atama Kararları Resmi Gazete'de

Edinilen son dakika haberine göre Ankara(İHA)Hidayet TürkyılmazAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İHA) - Ankara(İHA)

Hidayet Türkyılmaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde çeşitli kadrolara atamalar yapıldı. Atama kararlarına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliğe Mehmet Konca, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda açık bulunan Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü'ne Osman Nuri Erdem, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü'ne Esra Güler, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Nebi Çelik, yardımcılığına ise Çağatay Emrah Öngüt, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Aydın atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Recep Güner ise görevinden alındı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Zeki Karaoğlu ve Erdinç Hatinoğlu atandı. - ANKARA

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