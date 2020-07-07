Son dakika haberleri! Atama kararları Resmi Gazete'de
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Son dakika haberleri! Atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika haberleri! Atama kararları Resmi Gazete'de
07.07.2020 03:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 03:24

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevni, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yanık atandı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Yönetim Kurulu üyeliğine Muhammer Nuri Aslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliğine Müfettiş Vural Duman, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğüne Murat Koca, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) I. Hukuk Müşavirliğine Hüseyin Alkan, Sağlık Bakanlığı Başmüfettişliklerine müfettişler Muhammet Türker, Tuncay Derin ve Fatih Özkara, Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı Ersoy İşleyen, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne Metin Öztürk ve Ticaret Bakanlığında Ticaret Başmüfettişliğine Yaşar Baltacı'nın atamaları yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar görevinden alınırken, yerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Ayözen getirildi. DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına ise Erhan Ümit Ekinci atandı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdür Yardımcısı İlhan Akdeniz ve I. Hukuk Müşaviri Şenay Dayanır ise görevlerinden alındı.

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Kaynak: AA

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