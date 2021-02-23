Son dakika haberleri! Atalantalı futbolcu Willy Ta Bi, 21 yaşında hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Atalantalı futbolcu Willy Ta Bi, 21 yaşında hayatını kaybetti

23.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:27
Son dakika haberleri! Atalantalı futbolcu Willy Ta Bi, 21 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika spor haberi: İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Willy Ta Bi, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Willy Ta Bi, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kariyerine 2015 yılında ülkesinin Adjame takımında başlayan Ta Bi, Moossou ve ASEC Mimosas kulüplerinde oynadıktan sonra Ocak 2019'da Atalanta'ya transfer olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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