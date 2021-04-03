Son dakika haberleri | Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Lütfü Savaş
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Spor
Son dakika haberlerine göre Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklamaları HATAY - Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendi.
Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklamaları HATAY - Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendi. Maçın ardından Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin