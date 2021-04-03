Son dakika haberleri | Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Lütfü Savaş
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Son dakika haberleri | Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Lütfü Savaş

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklamaları HATAY - Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendi.

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Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklamaları HATAY - Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendi. Maçın ardından Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri | Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Lütfü Savaş
Son dakika haberleri | Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Lütfü Savaş
Son dakika haberleri | Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Lütfü Savaş
Son dakika haberleri | Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Lütfü Savaş

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 22:04:19. #1.14#
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