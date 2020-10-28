Son dakika haberleri | AtaÇocuk Anaokulu Cumhuriyet Bayramı'nda kırmızı-beyaza büründü

Gelen son dakika haberlerine göre AtaÇocuk Anaokulu Cumhuriyet Bayramı'nda kırmızı-beyaza büründü AtaÇocuklu minikler Cumhuriyet Bayramı'nı Başkan Deveci ile kutladı Atakum Belediye Başkanı Av.

AtaÇocuk Anaokulu Cumhuriyet Bayramı'nda kırmızı-beyaza büründü

AtaÇocuklu minikler Cumhuriyet Bayramı'nı Başkan Deveci ile kutladı

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin kent sakinlerine sözünü verdiği ve ilk şubesi geçen ağustos ayında açılan AtaÇocuk Anaokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümünü kutlamak için günler öncesinden hazırlıklara başlayan minik Atakumlular, ilk sahne deneyimlerini yaşadı. Kırmızı-beyaz kıyafetlerini giyerek Türk Bayraklarıyla süslenen AtaÇocuk Anaokulu'nun bahçesinde buluşan çocuklar, cumhuriyet şarkılarına eşlik etti. Ellerindeki bayraklarla dans gösterisi sunan minikler coşku dolu anlar yaşadı. Etkinliği izleyen AtaÇocuk velileri de çok sayıda hatıra fotoğrafı çekerek çocuklarının ilk sahne deneyimini ölümsüzleştirdi.

AtaÇocuklu minikler, üzerinde kendi el izlerinin de bulunduğu kırmızı-beyaz renklerdeki Türk Bayraklı 29 Ekim panosunu, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye hediye etti. Atakum'un geleceği olan çocukların el emekleri ile ürettiği hediyenin çok anlamlı olduğunu belirten Başkan Deveci, "Bu ülkenin geleceğini, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti; daha demokratik, daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Sizin geleceğiniz için uğraşıyoruz. Atatürk'ün bize emanetine ihanet etmemek için onu aldığımız noktadan her gün biraz daha ileri taşımaya çalışıyoruz. Sizin yaşam koşullarınızı biraz daha kolaylaştıracak bir ülke oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün itibarıyla çok başarılı değiliz ama başaracağız" dedi.

"Atatürk'ün ilkelerini size hissettirmeye çalışıyoruz"

Çağdaş ve modern bir eğitim sunma çabası içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Deveci, şunları söyledi:

"Siz de büyüyeceksiniz, Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetin bayrağını tutacak ve hep birlikte çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız. Biz sizin sadece bakımınızı üstlenmiyoruz, çağdaş modern eğitimle, hem ailenizle hem komşularınızla, içinde yaşadığınız coğrafyanın, mahallenin sizde biriktirdiği sorunların çözümünü burada oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yükü taşıyabilecek eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz, psikologlarımız var. Eksiğimiz varsa tamamlayacağız. İyi, çağdaş, modern ve örnek bir eğitim sunma çabası içerisindeyiz. Biz özel anaokulları ile yarışmıyoruz. Sosyal dayanışma, kamu hizmeti sunma anlayışı içerisinde bu görevi yapıyoruz ama bizim burada asıl amacımız, iyi eğitim vererek diğer anaokullarına örnek olmak. Kamu gücüyle, Atatürk'ün yolunda, onun bize emanet ettiği cumhuriyetin ilkelerini size yavaş yavaş hissettirmeye çalışıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı