Son dakika haberleri! At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti: 2 ölü, 1 yaralı (2)
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Son dakika haberleri! At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti: 2 ölü, 1 yaralı (2)

12.11.2020 00:51 | Son Güncelleme: 12.11.2020 00:55
Son dakika haberleri! At yarışından dönen apranti kazada hayatını kaybetti: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika haberi: ÖLÜ SAYISI 2 OLDUŞanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Evren Öcal (33) da hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 2 OLDU

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Evren Öcal (33) da hayatını kaybetti. Diyarbakır'daki koşularda at binen ve Pınarbaşı isimli safkanla da koşu kazanan apranti İsmail Çizik'in ardından diğer araç sürücüsü Evren Öcal'ın da hayatını kaybettmesiyle kazada aşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada ağır yaralanan Çizik'in amcası Aydın Çizik'in tedavisi ise sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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