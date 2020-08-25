Son dakika haberleri! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Bir son dakika haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 817 bin 33'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 817 bin 33'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 58 bin 546'ya yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 293 bin 711'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 817 bin 33'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 293 bin 711'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 255 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 3 MİLYONU GEÇTİHindistan'da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 167 bin 323'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 58 bin 546 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 404 bin 585 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 104 BİN 902Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 104 bin 902'ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1415 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 93 bin 405 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 155 BİN 412Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 759 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 155 bin 412 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 111 bin 60 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 194 BİN 252 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 194 bin 252 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 132 bin 42 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 10 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA