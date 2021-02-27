Son dakika haberleri | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 89 bin 887 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 85 bin 21 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10'u yurt dışı bağlantılı 415 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 89 bin 321'e çıktı.

Son 24 saatte 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1595'e yükseldi. Bugüne kadar 80 bin 333 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de ilk Kovid-19 aşı uygulamalarına dün başlandı. Yetkililer, bugün itibariyle on binlerce sağlık çalışanının aşılandığını bildirdi.

Ülke yönetiminin 65 yaş ve üstü kişiler için herhangi bir aşıyı onaylamaması ülke genelinde eleştirilere yol açtı.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 488 yeni vakaya rastlandı. Ülkedeki toplam Kovid-19 vakası sayısı 11 milyon 79 bin 979'a çıktı ve 10 milyon 763 bin 451 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 113 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 156 bin 938'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 407 Kovid-19 vakasına rastlandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 545 bin 831'e çıktığı ülkede, virüs bulaşan 8 bin 400 kişi hayatını kaybetti, 496 bin 107 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle can kaybı olmadı, 33 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 10 bin 984'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 198 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 519 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 921 artışla 574 bin 247'ye yükseldi.

Son 24 saatte 42 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 12 bin 289'a, iyileşenlerin sayısı 524 bin 865'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 12 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 925 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 803 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 72 Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 25 bin 881'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 83 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 22 kişi de sağlığına kavuştu.???????

Sri Lanka

Sri Lanka Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki 466 vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 82 bin 430'a çıktı.

Sri Lanka'da bugüne kadar virüs bulaşan 464 kişi hayatını kaybetti, 78 bin 373 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı, başkent Kolombo'da ve vakaların arttığı bölgelerde 30 yaş ve üzeri tüm vatandaşları aşılama kararı aldı.

Sri Lanka'da şu ana kadar 406 binden fazla kişinin aşılandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere