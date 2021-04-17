Son dakika haberleri | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor
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Son dakika haberleri | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor

Son dakika haberleri | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakalar tespit edildi.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakalar tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14'ü yurt dışı kaynaklı 15 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 483 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 538 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28'i yurt dışı bağlantılı 658 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 113 bin 444'e çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1794'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 103 bin 594 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 18 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 654'e yükseldi.

Bölgede virüs nedeniyle 209 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 258 kişinin tedavisi tamamlandı.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, ülkede yurt dışı kaynaklı 2 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1072 vakanın görüldüğü Ada'da, virüs bulaşan 11 kişi hayatını kaybetti, 1033 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 101 artışla 926 bin 52'ye çıktı.

Son 24 saatte 72 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 15 bin 810'a ulaştı, 706 bin 532 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1547 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 40 bin 585'e çıktığı ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Virüse bağlı can kaybı sayısının 99'a çıktığı ülkede, bugüne kadar virüse yakalananlardan 28 bin 570'i sağlığına kavuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 35'i yurt dışı kaynaklı 39 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 808 vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle şimdiye kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 446 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 473 vakanın tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 715 bin 252'ye yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 101 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 10 bin 283'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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