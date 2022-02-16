Son dakika haberleri! Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin azalmasının ardından alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun, yapılan açıklamalar sonrası kısmen de olsa azalması ve yerini diplomatik çözüm umutlarına bırakmasıyla petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında düşüş, pay piyasalarında ise yükseliş yaşandı.

Analistler, gelişmeler sonrası yatırımcıların odağını jeopolitik gerilimlerden yükselen enflasyon karşısında merkez bankalarının hamlelerine çevirdiğini belirterek, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) ocak ayı toplantı tutanaklarının önem taşıdığını kaydetti.

Asya tarafında da Japonya Merkez Bankasının (BoJ), küresel çapta normalleşme yolunda adımlar atan merkez bankalarının aksine gevşek para politikası duruşunu korumasının ekonomik etkilerine yönelik tartışmaların devam ettiğini aktaran analistler, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamalarının şimdilik sıkı politikaların gündemde olmadığını desteklediğini ifade etti.

Kuroda, bugün yaptığı açıklamada, aşırı gevşek para politikasından vazgeçilmesinin Banka'nın elinde tuttuğu devasa büyüklükteki varlıklara zarar verebileceğini belirterek, "Bu ihtimal göz ardı edilemez ancak bunun kesin olarak gerçekleşeceğini de söyleyemeyiz." dedi.

Makroekonomik veri tarafında bakıldığında ise Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 9,1 ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,9 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artarak 3.466 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 yükselerek 2.730 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 primle 27.460 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 115,6 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 58.248 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kazançla 24.670 puanda seyrediyor.