Son dakika haberleri! Asya borsaları yeni haftaya düşüşle başladı Son dakika haberi... Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılması sonrası vaka sayısında yükseliş yaşanması ve Çin'de halen virüse yakalanan yeni kişilerin olması salgında ikinci dalga endişelerini artırdı.

Söz konusu endişelerle geçen haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa borsalarında değer kayıpları görülürken, negatif havanın yeni haftada Asya borsalarına taşındığı görüldü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,8 düşerek 2.954 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 2,3 düşüşle 21.995 puandan tamamlanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 107,1 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 azalışla 34.789 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kayıpla 24.227 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 düşüşle 2.094 puandan sonlandı.

Kaynak: AA