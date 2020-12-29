Son dakika haberleri | Asya borsaları Çin hariç yükseldi
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Son dakika haberleri | Asya borsaları Çin hariç yükseldi

29.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:08
Son dakika haberleri | Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygınlaşmasının yanı sıra ABD'de destek paketi ve İngiltere'de ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkması, küresel çapta pay piyasalarını destekledi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi Ağustos 1990'dan sonra ilk kez 27.000 puanın üzerine çıkarken, tüm zamanların en yüksek seviyesini 27.602,5 puana taşıdı. Günü yüzde 2,66 artışla 27.568,2 puandan tamamlayan endeks, son 5 haftanın en yüksek günlük kazancını da elde etmiş oldu.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 103,7 seviyelerinde dengelendi.

Asya borsalarından negatif ayrışan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışta yüzde 0,5 azalarak 3.379 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi 47.714 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,5 artışla 47.603 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 26.539 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 primle 2.820 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:16:32. #1.15#
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