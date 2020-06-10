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Son dakika haberleri... ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş Açıklaması

Son dakika habere göre Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Başkanı Niyazi Akdaş, son kaynak tedarik tarifesi içinde yer alan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerinin mücbir sebep kapsamında yıl sonuna kadar alınmamasını talep etti.

Son dakika haberleri... ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş Açıklaması
10.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:09

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Başkanı Niyazi Akdaş, son kaynak tedarik tarifesi içinde yer alan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerinin mücbir sebep kapsamında yıl sonuna kadar alınmamasını talep etti. Akdaş, sanayicilerin enerji maliyetlerinin düşürülmesinin üretim, istihdam ve sürdürülebilir büyüme açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Organize Sanayi Bölgeleri için yoğun bir gündem haline gelen enerji konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdaş, "Sanayide üretim çarklarının yavaşladığı korona virüs salgını sürecinde ülke ekonomisini ayakta tutmak ve istihdam oluşturmak için elini taşın altına koyarak üstün bir gayret ve çaba gösteren sanayicilerimiz yüksek elektrik fiyatları karşısında büyük mağduriyet yaşamaktadır.

Sanayicimizin üretime kesintisiz devam edebilmesi için enerji fiyatlarında bir düzenlemeye gidilmesinin şart olduğunu düşünüyorum. YEKDEM bedeli, salgın nedeniyle üretim kapasitesi azalan sanayicimizi zor durumda bırakıyor. Sanayicilerimizin elini güçlendirecek adımlara ihtiyacımız var. Bu adımların başında işletmelerinin en büyük gideri olan enerji giderini azaltmak geliyor. Sanayiciler olarak elektrik faturalarına eklenen YEKDEM bedelinin mücbir sebep kapsamında yıl sonuna kadar alınmamasını talep ediyoruz" dedi.

331 fabrikada 40 bin istihdam

Savunma sanayi, iş makinaları, beyaz eşya, medikal, ilaç, elektrik-elektronik, mobilya, döküm, plastik, gıda, kimya, metal işleri, madeni eşya gibi 30 ayrı sektörde üretimin yapıldığı ASO 1.OSB'de 331 işletme bulunuyor. Yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiği bölge, Türkiye ekonomisine 2 milyar doları ihracat olmak üzere yıllık 6 milyar dolar katkı sağlıyor. Türkiye'nin ilk model fabrikası olan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezinin faaliyet gösterdiği ASO 1.OSB'de, anaokulundan çıraklık okuluna, teknik kolejden meslek yüksekokuluna kadar Türkiye'ye rol model oluşturacak eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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