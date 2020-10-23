Son dakika haberleri | ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor
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Son dakika haberleri | ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor

23.10.2020 12:41 | Son Güncelleme: 23.10.2020 12:45
Son dakika haberleri | ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Son dakika haberleri: Aydın'ın altyapısını yenileyerek kalıcı çözümler üreten Aydın Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Efeler, Koçarlı ve Didim'de içme suyu hattı ve abone bağlantıları, kaynak suyu çalışması ve isale hattı yapımı ile kanalizasyon hattı ve parsel bacası yapımı çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın altyapısını yenileyerek kalıcı çözümler üreten Aydın Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Efeler, Koçarlı ve Didim'de içme suyu hattı ve abone bağlantıları, kaynak suyu çalışması ve isale hattı yapımı ile kanalizasyon hattı ve parsel bacası yapımı çalışmalarını sürdürüyor.

Altyapı çalışmalarını Aydın'ın her köşesinde sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler, Koçarlı ve Didim'de çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Efeler'in Fatih Mahallesi'nde içme suyu hattı ve abone bağlantıları yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Mahallenin gelecek 50 yılı planlanarak başlanan çalışmayla yaklaşık 2 kilometrelik içme suyu hattı yenilenecek.

Kentimizin ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yatırımlarına yön veren ASKİ Koçarlı ilçesi Kızılkaya Mahallesi'nde de kaynak suyu çalışması ve isale hattı yapımı gerçekleştiriyor.

ASKİ ekipleri ayrıca Didim ilçesinde, Efeler Mahallesi ve Kalender Caddesi'nde kanalizasyon hattı ve parsel bacası yapımı devam ediyor. ASKİ bu çalışmalarla kent genelinde kalıcı çözümler üreterek halkın taleplerini tek tek yerine getiriyor. - AYDIN

Son dakika haberleri | ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor
Son dakika haberleri | ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor
Son dakika haberleri | ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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