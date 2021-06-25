Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den tutuklandı
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Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den tutuklandı

Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan Karabük Askerlik Şube Başkanı Yarbay Gökay Yıldız, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan Karabük Askerlik Şube Başkanı Yarbay Gökay Yıldız, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması" soruşturması çerçevesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla başlatılan çalışma sonunda Karabük Askerlik Şube Başkanı Yarbay Gökay Yıldız, önceki gece gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'nce ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Yıldız, tutuklanarak Karabük T Tipi kapalı cezaevine gönderildi.

(Yasin Erdem/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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